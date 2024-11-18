В США беременная пассажирка начала рожать у стойки с охраной в аэропорту, пишет UPI. Полицейские оказали ей необходимую помощь до прибытия медиков.

Инцидент произошел в международном аэропорту Майами, когда пассажирка начала рожать во время пересадки. У женщины отошли воды в зоне проверки безопасности у контрольно-пропускного пункта. Сотрудники пожарно-спасательной службы, полиции, таможенной и пограничной службы США, а также персонал аэропорта немедленно отреагировали на ситуацию.

Они оказали женщине квалифицированную помощь, что позволило ей родить до прибытия скорой помощи. В результате, мать и ребенок были оперативно доставлены в местную больницу для дальнейшего наблюдения и оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее беременная китаянка узнала, что ждет сразу девять детей. До этого она долгое время не могла забеременеть.