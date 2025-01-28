На границе США и Мексики произошла перестрелка с участием пограничников

На границе США и Мексики произошла перестрелка. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным вещателя, предполагаемый участник наркокартеля открыл стрельбу по пограничникам в Техасе, в то время как группа нелегальных мигрантов пыталась переплыть пограничную реку.

Патруль открыл ответный огонь. Мигрантам не удалось проникнуть в страну, в результате стрельбы никто не пострадал.

На днях сообщалось, что администрация США рассматривает возможность переброски к границе с Мексикой бронетранспортеров Stryker и дополнительного воинского контингента для борьбы с нелегальной миграцией. Обсуждается возможность отправки суммарно до 10 тысяч военных, включая пехотные войска, оснащенные 20-тонными бронетранспортерами. Это существенно расширит военное присутствие в приграничных районах в штатах Техас и Калифорния, где сейчас размещены около 2,5 тысячи военных.

До этого телеканал ABC сообщил, что нелегальных мигрантов начнут на регулярной основе вывозить из США военными самолетами.

Ранее Трамп заявил, что доволен ходом депортации мигрантов из США.