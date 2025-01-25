В США заявили, что из страны будут ежедневно высылать нелегальных мигрантов

Нелегальных мигрантов начнут на регулярной основе вывозить из США военными самолетами. Об этом сообщил куратор по вопросам безопасности границ Томас Хоман в интервью телеканалу ABC.

«Хоман заявил, что спустя всего несколько дней после инаугурации Трампа власти США впервые в истории использовали военные самолеты для перевозки мигрантов обратно в их родную страну и теперь это будет происходить ежедневно», – подчеркивает вещатель.

Кроме того, Хоман отметил, что с приходом Трампа миграционные органы США получили полномочия арестовывать любого из примерно 11 миллионов мигрантов, находящихся в стране без документов, а не только тех, кто представляет опасность для национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Трамп также заявил, что введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направит туда войска.

Администрация Трампа уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Программа предписывает просителям убежища ждать решение по их делам в Мексике, а не в США.

Ранее Мексика отказалась принять военный самолет США с нелегалами.