Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что из страны будут ежедневно высылать нелегальных мигрантов

ABC: нелегальных мигрантов будут ежедневно вывозить из США на военных самолетах
close
Felix Marquez/AP

Нелегальных мигрантов начнут на регулярной основе вывозить из США военными самолетами. Об этом сообщил куратор по вопросам безопасности границ Томас Хоман в интервью телеканалу ABC.

«Хоман заявил, что спустя всего несколько дней после инаугурации Трампа власти США впервые в истории использовали военные самолеты для перевозки мигрантов обратно в их родную страну и теперь это будет происходить ежедневно», – подчеркивает вещатель.

Кроме того, Хоман отметил, что с приходом Трампа миграционные органы США получили полномочия арестовывать любого из примерно 11 миллионов мигрантов, находящихся в стране без документов, а не только тех, кто представляет опасность для национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Трамп также заявил, что введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направит туда войска.

Администрация Трампа уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Программа предписывает просителям убежища ждать решение по их делам в Мексике, а не в США.

Ранее Мексика отказалась принять военный самолет США с нелегалами.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами