США могут перебросить к мексиканской границе бронетехнику

Администрация США рассматривает возможность переброски к границе с Мексикой бронетранспортеров Stryker и дополнительного воинского контингента для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщают источники газеты The Washington Post.

По данным издания, обсуждается возможность отправки суммарно до 10 тысяч военных, включая пехотные войска, оснащенные 20-тонными бронетранспортерами. Это существенно расширит военное присутствие в приграничных районах в штатах Техас и Калифорния, где сейчас размещены около 2,5 тысячи военных.

Военные будут оказывать содействие американским пограничникам в обнаружении и задержании мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу.

Сегодня телеканал ABC сообщил, что нелегальных мигрантов начнут на регулярной основе вывозить из США военными самолетами. Отмечается также, что с приходом Трампа к власти миграционные органы США получили полномочия арестовывать любого из примерно 11 миллионов мигрантов, находящихся в стране без документов, а не только тех, кто представляет опасность для национальной безопасности.

Ранее Трамп заявил, что доволен ходом депортации мигрантов из США.