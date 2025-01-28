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Правительство доработало поправки об аресте женщин

Правительство доработало поправки об ограничении арестов женщин
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки к законопроекту, направленному на ограничение арестов для женщин. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно одобренным поправкам, заключение под стражу будет возможно только за преступления средней тяжести с применением насилия или угрозы его применения, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, предлагается запретить арест лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, подтвержденными медицинскими документами.

Эти изменения были подготовлены Верховным судом в 2023 году по поручению президента Владимира Путина после встречи с членами Совета по правам человека. Поправки не меняют сути законопроекта, который является шагом в сторону гуманизации уголовного правосудия, отмечают эксперты.

Правительство также предложит Думе уточнить, что применение ареста к несовершеннолетним, беременным женщинам, женщинам с малолетними детьми, а также к мужчинам, являющимся единственными родителями малолетних детей, возможно только в случае нарушения ранее избранной меры пресечения или попытки скрыться от органов следствия или суда.

25 января сообщалось, что россиянок, которые собираются вступать в брак с иностранцами, могут обязать проходить собеседование с представителями правопорядка.

Ранее женщину отправили в тюрьму за многолетние издевательства над супругом.

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