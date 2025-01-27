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Женщину отправили в тюрьму за многолетние издевательства над супругом

В Англии женщину посадили в тюрьму за то, что она годами терроризировала мужа
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Police Department

В Англии женщина попала в тюрьму за издевательства над мужем на протяжении 19 лет брака. Об этом пишет Metro.

Согласно судебным документам, 45-летняя Хелен Торнтон нападала на своего мужа «почти каждую ночь», а он, несмотря на это, все равно старался «любить и поддерживать ее». Однажды она ранила его острым металлическим концом электрической зубной щетки и избила мужчину скалкой.

Женщина угрожала выдвинуть против мужа ложные обвинения, которые могли бы разрушить карьеру, если он подаст на нее жалобу. В конце концов супруг Торнтон набрался смелости и заявил на Хелен в полицию, предоставив в качестве доказательства запись разговоров, в которых жена угрожала ему.

Впоследствии британку обвинили в нападении с причинением телесных повреждений, а также в контролирующем и принуждающем поведении. Адвокат Торнтон заявил, что причиной всему стал алкоголизм его подзащитной. Она сама отрицала все обвинения, но была признана виновной и получила два года лишения свободы, а также 10-летний запрет на приближение к жертве.

Ранее россиянка избила мужа кочергой из-за пропавших денег.

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