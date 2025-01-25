Россиянок могут обязать проходить собеседование перед браком с иностранцами

В СПЧ предложили ввести собеседования с россиянками перед браком с иностранцами

Россиянок, которые собираются вступать в брак с иностранцами, могут обязать проходить собеседование с представителями правопорядка. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.

По его словам, в качестве примера подобной инициативы можно взять практику Соединенных Штатов, где перед вступлением в брак мигранту необходимо доказывать «чистоту своих намерений». Он добавил, что собеседования чаще всего проводятся перед получением гражданства или грин-карты.

«Проводить собеседования нужно и у нас. Методика есть, ничего придумывать не надо. По определенному набору вопросов станет ясно, является ли брак фиктивным», — заявил Кабанов.

По его словам, подобная инициатива создаст дополнительную нагрузку на правоохранительные органы. Он добавил, что специалист будет ставить подпись, подтверждая то, что брак не является фиктивным. Кабанов отметил, что к работе над проектом можно подключить искусственный интеллект. Член СПЧ добавил, что подобные нововведения могут вызвать сопротивление, однако требуют рассмотрения, поскольку «проблема стала слишком актуальной».

До этого сообщалось, что в России усложнили получение разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) через брак с гражданином РФ.

Ранее стало известно, что иностранцам из реестра контролируемых лиц запретят заключать браки.