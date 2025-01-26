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Затонувший танкер «Волгонефть-212» попал на видео

Оперштаб Кубани опубликовал видео с затонувшим танкером «Волгонефть-212»

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал в своем Telegram-канале видео с затонувшим танкером «Волгонефть-212».

25 января специалисты обследовали корму «Волгонефть-212» с помощью телеуправляемого подводного аппарата. Оперштаб уточнил, что спасатели МЧС обследовали затонувший танкер и утечек мазута из корпуса не обнаружили.

Корма танкера «Волгонефть-212» находится в 11 км от береговой линии. Части корпуса залегли на глубине в 20 метров. Отмечается, что мониторинг в данном месте проходит регулярно.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в сложных погодных условиях. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря.

23 января глава Минприроды Александр Козлов сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина, что правительство России выделит Краснодарскому краю до 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий разлива мазута.

Ранее министр экологии потребовал полностью очистить пляж Анапы к лету.

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