В Дании рассказали о деталях референдума о независимости Гренландии

Гренландии может потребоваться значительное время для подготовки референдума о своей независимости от Дании. Об этом заявила председатель комитета по Гренландии в датском парламенте Ая Хемницона, пишет РИА Новости.

Она отметила, что сначала необходимо создать специальную комиссию для разработки модели дальнейшего развития региона.

«Потребуется комиссия, работа которой займет по меньшей мере два года... Затем парламенту Дании предстоит вести этот диалог. Это также может занять годы. И после этого, возможно, будет референдум, никто не знает... Я не думаю, что можно сказать наверняка, что в течение четырех лет будет референдум», — добавила депутат на конференции «Арктические рубежи» в норвежском Тромсё.

Кроме того, Хемниц подчеркнула важность диверсификации партнерских связей Гренландии, в том числе с Европейским союзом, для укрепления экономики региона. Она считает, что ЕС должен активнее участвовать в делах Гренландии, например, через гарантии закупок редкоземельных минералов, что могло бы привлечь инвесторов.

На днях газета Financial Times писала, что телефонный разговор президента Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, состоявшийся на прошлой неделе, прошел ужасно. По данным журналистов, американский лидер настаивал на серьезности своих намерений по поводу присоединения Гренландии, несмотря на отказ Дании продать или передать остров.

Ранее Евросоюз захотел разместить свои войска в Гренландии.