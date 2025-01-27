Евросоюз захотел разместить свои войска в Гренландии

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер призвал разместить войска в Гренландии, поскольку это будет отвечать требованиям глобальной безопасности. По его словам, вооруженные силы ЕС должны присоединиться к войскам США, находящимся на острове, передает Welt am Sonntag.

«На мой взгляд, имело бы смысл не только разместить силы США в Гренландии, как это происходит сейчас, но и рассмотреть возможность размещения там войск ЕС. Это станет сильным сигналом и может способствовать стабилизации в регионе», — сказал Бригер.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп потребовал a от премьера Дании отдать США Гренландию.