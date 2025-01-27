Минздрав РФ разработал новый порядок медпомощи для пациентов на трансплантацию органов

Министерство здравоохранения России разработало новый порядок оказания медпомощи с применением пересадки органов, пациенты в листе ожидания на трансплантацию должны будут прибыть в медучреждение в течение четырех часов при поступления в него органа. Об этом сообщает ТАСС.

В проекте приказа Минздрава подчеркивается, что врач должен проинформировать пациента о его обязанностях и ограничениях, а также разъяснить последствия их нарушений. В случае нарушения четырехчасового лимита человека могут исключить из листа ожидания на трансплантацию.

Также пациент обязан регулярно являться в медучреждение на очную консультацию, ежемесячно сдавать кровь для обновления базы образцов пациентов, которые состоят в листе ожидания, а также информировать врача в случае невозможности явиться на консультацию.

До этого ученые ЛЭТИ создали систему ReGenesis Box для увеличения времени хранения легких в 4–12 раз по сравнению с аналогичными системами и тем самым повысить процент успешных исходов трансплантации.

Ранее в России установили рекорд по пересадке легких.