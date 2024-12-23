В Питере придумали, как в 12 раз дольше хранить органы человека

Ученые ЛЭТИ создали систему ReGenesis Box для увеличения времени хранения легких в 4–12 раз по сравнению с аналогичными системами и тем самым повысить процент успешных исходов трансплантации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Трансплантация донорских органов (сердца, легких, почек и т.д.) прочно вошла в практику мирового и российского здравоохранения. Ежегодно она спасает тысячи жизней взрослых и детей. Сегодня основная проблема трансплантологии — дефицит донорского материала. Одним из следствий этой ситуации является высокая потребность в средствах для перфузии — поддержания как можно более долгой сохранности и жизнеспособности органов в ожидании пересадки.

Она проводится за счет насыщения донорского органа (легких, их эндотелия и сосудов) специальным плазмозамещающим раствором. Циркуляция кровезаменяющего раствора производится с помощью насоса. В результате перфузии донорские легкие насыщаются кислородом, в них доставляются питательные вещества. Таким образом, органы поддерживаются в жизнеспособном и функциональном состоянии до момента пересадки.

«Мы запустили стартап-проект ReGenesis Box по разработке отечественного аппарата для теплой перфузии донорских легких. В отличие от традиционной холодной консервации она позволяет повысить жизнеспособность органов с 4–6 часов до 24 и более, потенциально достигая 72 часов. Такой подход к сохранению донорских органов снижает риск ишемических повреждений и повышает процент успешных трансплантаций с 70% до 90%. На первом этапе проекта мы разработали цифровой двойник системы, который способен продемонстрировать принцип работы аппарата в виртуальном пространстве, а также программное обеспечение для управления системой», – рассказала «Газете.Ru» руководитель команды разработчиков Мария Александровна Крапивницкая.

Программное обеспечение может управлять системой датчиков, которые отслеживают состояние внутренней среды, корректность работы насоса для циркуляции раствора и температурный режим в боксе для хранения органов. Визуальный контроль параметров системы будет производиться с помощью дисплея, расположенного на стенке бокса.

Виртуальная модель системы ReGenesis Box позволит молодым инженерам ЛЭТИ отработать функционал и конструкцию будущего устройства без необходимости тратить лишние время и ресурсы на создание тестовых образцов и макетов аппарата. Кроме того, цифровой двойник может с высокой точностью наглядно продемонстрировать процесс перфузии.

«В следующем году мы приступим к проектированию устройства, затем нас ждут доклинические испытания. В перспективе в течение ближайших трех лет мы планируем завершить все регистрационные процедуры медоборудования и выйти на рынок», – рассказал участник проекта Антон Митягин.

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