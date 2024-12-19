В России установили рекорд по пересадке легких

Российские трансплантологи в этом году выполнили рекордное количество трансплантаций легких – было проведено 32 пересадки. Это самый высокий показатель за всю историю работы программы трансплантации легких в стране, сообщили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.

Трансплантация лёгких — это серьёзная медицинская процедура, которая обычно проводится в случаях, когда другие методы лечения оказываются неэффективными и жизнь пациента находится под угрозой из-за тяжёлых заболеваний лёгких, таких как терминальная стадия хронической обструктивной болезни лёгких, идиопатический лёгочный фиброз, кистозный фиброз, а также некоторые другие редкие заболевания.

Сложнейшие операции проводились в трех медицинских учреждениях: в центре Шумакова провели 19 операций и одну трансплантация комплекса сердце-легкие, в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского – 11 операций, и в Краевой клинической больнице С. В. Очаповского в Краснодаре – две операции.

«Ежегодно мы увеличиваем общее количество трансплантаций, но пересадка легких и сердечно-легочного комплекса — отдельный вопрос, который требует рассмотрения через призму всех осложняющих работу в этом направлении факторов: исходно тяжелое состояние этой категории больных, объем самого хирургического вмешательства, колоссальный уровень готовности и ответственности специалистов, которые этим занимаются, и ограниченные ресурсы донорства. Сейчас нам постепенно удается эти

трудности превозмогать», — прокомментировал главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова Сергей Готье.

Сложность проведения подобных операций также заключается в том, что они часто приводят к инфекционным осложнениям, поскольку орган выполняет функцию фильтра для внешней среды.

Особую группу составляют пациенты с муковисцидозом. Во многих странах им часто отказывают в пересадке, но в России такие операции проводятся. Специалисты стараются помочь каждому, у кого есть хотя бы небольшой шанс на выздоровление.

В последние годы специалисты НМИЦ трансплантологии имени академика Шумакова разрабатывают инновационную российскую методику восстановления функции трансплантата — ex vivo перфузию. Благодаря этому врачи получают возможность «лечить» лёгкие, печень и почки, улучшая их состояние и делая пригодными для трансплантации.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, как живут пациенты в ожидании пересадки легких, и спросила экспертов: возможно ли изменить ситуацию.