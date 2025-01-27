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На Украине заявили о волне задержаний мэров по всей стране

«Страна.ua»: на Украине наблюдается рост задержаний и арестов мэров
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Global Look Press

На Украине наблюдается рост задержаний и арестов мэров. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию от Ассоциации городов Украины.

Представители ассоциации указали на усиление давления на органы местного самоуправления. В частности, они говорили о нарушениях законодательства и процедур при осуществлении следственных действий правоохранительными органами и судебной системой в отношении председателей малых общин, которые наблюдаются уже в 2025 году.

В своем обращении к Владимиру Зеленскому они упомянули случай с мэром Нетишина, который был помещен под домашний арест и временно отстранен от должности на два месяца за то, что муниципалитет приобрел дроны для нужд военных.

22 января суд на Украине заключил под стражу генерал-лейтенанта украинских войск Артура Горбенко, отвечавшего за оборону Харьковской области во время нового наступления российских войск в регионе. Военный проведет в СИЗО два месяца с возможностью выйти под залог в 25 млн гривен.

25 января бывшего командира оперативно-тактической группировки «Харьков» генерала ВСУ Юрия Галушкина по решению суда повторно арестовали за потерю части Харьковской области Украины. Защита военного намерена оспорить решение суда.

Ранее стало известно о планах главного психиатра ВСУ купить виллу в Турции.

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