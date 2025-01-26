Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщили о планах главного психиатра ВСУ купить виллу в Турции

«Суспильне»: психиатр ВСУ Друзь хотел купить виллу в Турции за €650 тысяч
close
Dronarium Украина

Главный психиатр Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении на $1 млн, помимо купленных автомобилей, квартир и дома под Киевом, собирался приобрести недвижимость в Турции за €650 тысяч. Об этом сообщают украинские СМИ «Суспильне» и «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника журналистов, Друзь пытался купить за взятку трехэтажную виллу с бассейном. Как утверждает источник, во время поездок Друзь вел активную переписку с риелтором, который предлагал ему различные варианты элитного жилья.

По данным журналистов, Друзь дважды посетил Турцию в 2024 году. Известно также, что у него есть приемная дочь, которая проживает с психиатром в Турции. Для нее он купил автомобиль марки Toyota и вольер для собак стоимостью 300 тысяч гривен, что составляет примерно $7,2 тысячи.

22 января украинское издание «Страна», ссылаясь на заявление Друзя в суде, сообщало, что у задержанного главного психиатра ВСУ большие проблемы со здоровьем. Друзь утверждает, что недавно перенес инфаркт буквально «на ногах» из-за большого объема работы, а адвокат задержанного добавил, что у его подзащитного был инсульт во время обысков в его жилом помещении.

Ранее на Украине задержали троих высокопоставленных офицеров армии страны.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами