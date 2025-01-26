Украинские СМИ сообщили о планах главного психиатра ВСУ купить виллу в Турции

Главный психиатр Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении на $1 млн, помимо купленных автомобилей, квартир и дома под Киевом, собирался приобрести недвижимость в Турции за €650 тысяч. Об этом сообщают украинские СМИ «Суспильне» и «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника журналистов, Друзь пытался купить за взятку трехэтажную виллу с бассейном. Как утверждает источник, во время поездок Друзь вел активную переписку с риелтором, который предлагал ему различные варианты элитного жилья.

По данным журналистов, Друзь дважды посетил Турцию в 2024 году. Известно также, что у него есть приемная дочь, которая проживает с психиатром в Турции. Для нее он купил автомобиль марки Toyota и вольер для собак стоимостью 300 тысяч гривен, что составляет примерно $7,2 тысячи.

22 января украинское издание «Страна», ссылаясь на заявление Друзя в суде, сообщало, что у задержанного главного психиатра ВСУ большие проблемы со здоровьем. Друзь утверждает, что недавно перенес инфаркт буквально «на ногах» из-за большого объема работы, а адвокат задержанного добавил, что у его подзащитного был инсульт во время обысков в его жилом помещении.

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