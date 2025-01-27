В Тверской области пьяный мигрант устроил погоню со стрельбой и попал на видео

В Тверской области после погони со стрельбой задержали пьяного мигранта

В Тверской области 43-летнего иностранца задержали за опасные маневры на дороге. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на 11-м километре трассы «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка». Правоохранители хотели остановить Chevrolet для проверки документов, но водитель увеличил скорость и продолжил движение.

Автоинспекторы стали преследовать мужчину. Во время погони он выезжал на встречную полосу и совершал другие опасные маневры, поэтому правоохранители сначала выстрелили в воздух, затем – по колесам.

«Несмотря на пробитые шины, водитель не прекращал попытку скрыться, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Автоинспекторы задержали нарушителя», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что у мужчины никогда не было прав. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мигранта составили четыре административных протокола.

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