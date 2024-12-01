Погоня семи автомобилей ДПС за грабителями в Новосибирске попала на видео

В Новосибирске полиция устроила погоню за грабителям, которые угнали Toyota Camry и личные вещи жителя владельца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«На задержание отправились как минимум семь автомобилей ДПС. Правоохранителям удалось настигнуть гонщика. Он и пассажир задержаны», — говорится в публикации.

Сейчас полиция устанавливает детали преступления.

До этого в Башкирии на трассе Уфа — Янаул столкнулись два легковых автомобиля, девять человек в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы.

Дорожная авария произошла вблизи села Николаевка в Бирском районе, ее участниками стали автомобили Volkswagen Polo и ВАЗ-2110. В первом транспортном средстве находились шесть человек, включая семилетнего ребенка, во втором — три.

Ранее в Москве потушили заблокировавший платную трассу горящий BMW.