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В Афганистане опровергли сообщения о разрешении девушкам учиться в Пакистане

Khaama press: афганским студенткам не разрешат получать образование в Пакистане
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Depositphotos

Министерство высшего образования Афганистана опровергло информацию о том, что афганские студентки смогут получать высшее образование в Пакистане при условии, что их будет сопровождать опекун-мужчина. Об этом сообщает информационный портал Khaama press.

«Недавно некоторые СМИ сообщили, что министерство договорилось с Пакистаном о том, чтобы позволить студенткам продолжить свое образование при условии сопровождения мужчиной-опекуном», — говорится в статье.

Пресс-секретарь Минобразования Хафиз Зиаулла Хашими заявил, что никаких соглашений на предоставление стипендий для девушек не было. Он подчеркнул, что соглашения с Пакистаном не существует.

До этого в Афганистане запретили 500 студентам ехать на учебу в Россию. Минобразования объяснило причины запрета тем, что пребывание на территории другой страны может исказить их убеждения.

Студенты, которые получили стипендии на учебу в РФ, заявили, что провели все необходимые для обучения процедуры еще в 2023 году и затем успешно сдали экзамены. Они добавили, что, несмотря на бедность и безработицу, каждый из них заплатил от $100 до $150 для составления необходимых документов и прохождения медицинских обследований.

Ранее вузы России ввели новые правила для поступления.

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