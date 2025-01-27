В ЕС пресекли деятельность банды украинцев

Сотрудники правоохранительных органов некоторых стран Евросоюза (ЕС) выявили и пресекли деятельность преступной сети, возглавляемой украинцами, которые использовали статус временной защиты ЕС, чтобы перемещать крупные суммы денег по Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европола.

По информации ведомства, сеть возглавляли два брата. 19 ноября 2024 года правоохранительные органы пресекли их деятельность.

В результате многомесячной операции были задержаны 23 человека во Франции, Испании и Словении. Кроме того, были конфискованы денежные средства в размере €35,7 млн, транспортные средства, недвижимость, часы и ювелирные изделия.

В декабре прошлого года сообщалось, что правоохранительные органы Молдавии закрыли канал нелегальной переправки через государственную границу граждан Украины. По данным МВД страны, в рамках специальной операции были задержаны семеро украинцев, которые ранее на родине получили уведомление о призыве на военную службу. Вместе с ними задержали молдаванина, помогавшего им перебраться через границу.

Ранее пятеро мужчин попытались выплыть с Украины на надувной лодке.