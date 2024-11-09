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Пятеро мужчин пытались выплыть с Украины на надувной лодке

Униан: на Украине задержали мужчин, которые пытались сбежать на надувной лодке

Пятеро мужчин пытались выплыть с Украины на надувной лодке через реку Тису. Об этом пишет Telegram-канал «Униан».

Как сообщили в Государственной пограничной службе страны, за такой способ переправки мужчины заплатили организаторам переправы от $8 до $11 тыс. за каждого. Однако о том, каким именно способом их будут вывозить из страны, они узнали уже после того, как заплатили. До этого им пообещали «комфортный» способ.

На берегу пятерым мужчинам дали надувную лодку, которая рассчитана лишь на два места. Задержали их в момент, когда они все сели в нее. Их доставили в подразделение, где помогли высушить одежду и согреться, после чего нарушителей привлекли к административной ответственности.

До этого украинские граждане опубликовали в сети видео, как они нелегально пересекли границу Украины и оказались в Румынии. Местность, на которой украинцы находятся, выглядит дикой, поэтому сложно судить о том, где именно им удалось пересечь границу.

Ранее Депутата Верховной рады Александра Куницкого заподозрили в побеге за границу.

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