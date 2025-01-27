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В РПЦ понадеялись на запрет абортов в частных клиниках в 2025 году

Иерей Лукьянов: в 2025 году нужно запретить аборты в частных клиниках
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Русская православная церковь рассчитывает, что в 2025 году будет принят закон, запрещающий проводить аборты в частных клиниках, заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Его цитирует РИА Новости.

«В наступившем году надо наконец-то вывести аборты из частных клиник — под государственный контроль. Это будет серьезным шагом по <...> стимулированию рождаемости», — сказал клирик, отметив, что соответствующий законопроект «обязательно» примут с доработками.

Также Лукьянов назвал «преступлением перед будущим России» закрытие роддомов и рост числа коммерческих клиник, оказывающих услуги по прерыванию беременности.

До этого сообщалось, что группа советских и российских ученых и медицинских работников направила открытые письма с осуждением абортов в частных клиниках. Среди подписавших обращения — почетный президент Союза педиатров России, академик РАН Александр Баранов, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, профессор Олег Аполихин и другие.

Ранее в РПЦ отреагировали на слова священника Ткачева о наказании за аборты.

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