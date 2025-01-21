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В РПЦ отреагировали на слова священника Ткачева о наказании за аборты

Представитель РПЦ Легойда призвал священника Ткачева тщательно подбирать слова
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Публичные люди должны тщательно взвешивать каждое произнесенное слово. Об этом заявил РБК председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Таким образом Легойда прокомментировал слова священника Андрея Ткачева о том, что удары ракетами HIMARS по России — это наказание за «разврат» и аборты.

По словам представителя РПЦ, Ткачев является очень талантливым, активным и медийным проповедником, однако зачастую его эмоции переходят ту грань, «которую переходить не следует». Легойда предупредил, что в современном мире опасно делать необдуманные замечания, поскольку в медиапространстве часто слова вырываются из общего контекста, «высказываниями отца Андрея это тоже так».

Легойда призвал Ткачева «сто раз подумать, прежде чем приводить какой-то яркий пример, и тщательно взвешивать каждое сказанное слово».

Ранее Ткачев заявил, что «бабки с пенсиями в три копейки» счастливее миллионеров.

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