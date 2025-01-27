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Бывший депутат Рады назвал покупающих Bentley украинцев нецензурным словом

Экс-депутат Рады Ляшко нецензурно высказался о покупающих Bentley украинцах
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РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко резко прокомментировал ситуацию с покупкой роскошных автомобилей вместо автомобилей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале, он назвал таких людей нецензурным словом.

«Те, кто вместо пикапов покупает новые авто Bentley, действительно понимают, что происходит в стране? Уроды (в оригинале используется нецензурное слово. — прим. «Газеты.Ru»), — сказал экс-депутат.

Он выразил недовольство по поводу данных ассоциации «Укравтопром», согласно которым украинцы в 2024 году потратили 125 миллиардов гривен (275 миллиардов рублей) на новые автомобили, что на 18 процентов больше по сравнению с 2023 годом.

В марте прошлого года сообщалось, что на Украине владельцев дорогих марок автомобилей, таких как Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce, официально освободили от налога на транспортную роскошь.

Ранее украинский депутат рассказал, сколько Зеленский зарабатывал в 2024 году.

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