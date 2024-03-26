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Украинских депутатов на Rolls-Royce и Lamborghini освободили от налогов

На Украине владельцев Rolls-Royce и Lamborghini освободили от налога на роскошь

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Lamborghini

На Украине владельцев дорогих марок автомобилей, таких как Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce, официально освободили от налога на транспортную роскошь. Об этом сообщает издание Bihus.Info, которое проанализировало списки машин, подлежащих повышенному налогообложению в стране.

Налог на роскошь для украинских владельцев дорогих авто составляет 25 тыс. гривен (около 60 тыс. руб.). По данным издания, в списке нет Ferrari SF90 2022 года выпуска, который продается за $650 тыс. Этот автомобиль в более дорогой комплектации есть в коллекции 25-летнего украинского миллионера Александра Слобоженко.

Также в перечне отсутствуют автомобили Rolls-Royce, на которых ездят многие депутаты Верховной рады. Например, кроссоверами Cullinan пользуются депутаты-бизнесмены Степан Ивахив, Суто Мамоян и Геннадий Вацак. При этом кондитерский дом последнего также владеет седаном Rolls-Royce Ghost и кроссовером Lamborghini Urus, который также отсутствует в списке. В перечне нет марок McLaren, Alpina, ряда моделей Mercedes-Benz и других авто, которые должны облагаться налогом.

Кроме того, в списке есть ошибки, позволяющие избежать налога даже за те авто, которые присутствуют в перечне. Например, для трех моделей Bentley указаны неправильные объемы двигателей.

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