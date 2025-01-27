В Южной Корее объявлена тревога из-за сильного снегопада

В Южной Корее объявили тревогу из-за сильного снегопада. Об этом пишет «Рёнхап».

На фоне Корейского Нового года в некоторых районах Сеула, а также в провинции Кёнги и на юге страны выпало от 10 до 20 см снега, из-за чего власти опасаются возможных сбоев. Ожидается, что осадки будут идти до среды. В некоторых горных районах Канвона, в восточной провинции Северная Чолла и на южном острове Чеджу ожидается, что высота снежного покрова составит 30 см.

Из-за снегопада в международном аэропорту Чеджу были задержаны свыше ста рейсов, десять из них отменили. Из-за непогоды МВД Кореи активировало Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями. И.о. министра внутренних дел Кореи Ко Ки Донг поручил мобилизовать весь персонал, чтобы минимизировать уровень пробок на фоне праздников. К уборке дорог привлечены 9685 работников и 1424 снегоуборочных машины.

До этого климатолог предрек Москве зимы без снега в будущем.

Ранее президента Южной Кореи Юн Сок Ёля перевели в одиночную камеру.