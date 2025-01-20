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Задержанного президента Южной Кореи перевели в новую камеру

Yonhap: президента Южной Кореи Юн Сок Ёля перевели в одиночную камеру
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The Presidential Office/Reuters

Задержанный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль переведен в одиночную камеру в Сеульском центре заключения после того, как 18 января суд выдал ордер на его официальный арест. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что политик был переведен из камеры предварительного заключения для подозреваемых в отделение общего содержания. Его новая камера размером 12 квадратных метров.

Генеральный комиссар исправительной службы Кореи Син Ён Хэ сообщил, что президент подчинился всем официальным процедурам при задержании: его сфотографировали, потом он прошел медицинский осмотр. Для безопасности политика им занимался отдельный сотрудник исправительного учреждения.

По данным агентства, центр заключения сотрудничает с полицией и службой безопасности главы государства для обеспечения его безопасности на фоне опасений, что сторонники Юн Сок Ёля якобы могут попытаться его освободить.

Юн Сок Ёля арестовали 15 января по делу о мятеже. Это беспрецедентный случай в истории Южной Кореи, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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