Первый замглавы Курской области уходит с должности

Врио первого заместителя губернатора Курской области Алексей Дедов подал заявление об отставке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, Дедов покидает должность в связи с переходом на новое место работы.

В период с 2007 по 2009 год Алексей Дедов занимал должность председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Курска. С 2018 по 2021 год он работал в региональном комитете ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

С 1 июня 2021 года Дедов был назначен на должность вице-губернатора Курской области. В его обязанности входило курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также контроль за тарифами и ценами. С мая 2024 года Дедов занимал пост врио первого заместителя губернатора Курской области.

20 января Хинштейн раскритиковал курскую чиновницу, уехавшую во время своего отпуска на отдых за границу. Как сообщает издание «Курские новости», речь об этом зашла на заседании регионального правительства в связи с приездом в Курск представителей федерального Минкульта, которые намеревались обследовать курский Детинец .

Хинштейн обратился к временно исполняющей обязанности министра по охране объектов культурного наследия региона Ирине Мусьял, но оказалось, что в зале ее нет и она в отпуске до конца недели. После чего врио губернатора поинтересовался, действительно ли она находится на отдыхе за пределами России. Руководитель администрации губернатора Александр Крылов подтвердил это.

Ранее Хинштейн отчитал чиновника за объявленную сумму ущерба от действий ВСУ.