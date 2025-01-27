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Хинштейн отчитал чиновника за объявленную сумму ущерба от действий ВСУ

Хинштейн объявил взыскание министру Карнаушко за оценку ущерба от ВСУ под Курском
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания областного правительства объявил взыскание врио министра по восстановлению и развитию приграничья региона Алексею Карнаушко. Трансляция велась на странице курской администрации во «ВКонтакте».

Карнаушко ранее оценил ущерб Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 750 млрд рублей. Он также назвал обстановку в граничащих с Украиной населенных пунктах стабильно напряженной.

Хинштейн подчеркнул, что ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры говорить нельзя, поскольку российские военные пока не освободили ряд населенных пунктов от захватчиков, сложно понять, в каком состоянии они вернутся под контроль России.

«Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать. Все они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер», — сказал врио губернатора.

Он добавил, что власти даже не могут зафиксировать состояние объектов в освобожденных селах, так как близ них продолжаются боевые действия.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее украинские военные нанесли удар по деревне в Курской области.

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