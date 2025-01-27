Хинштейн отчитал чиновника за объявленную сумму ущерба от действий ВСУ

Хинштейн объявил взыскание министру Карнаушко за оценку ущерба от ВСУ под Курском

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания областного правительства объявил взыскание врио министра по восстановлению и развитию приграничья региона Алексею Карнаушко. Трансляция велась на странице курской администрации во «ВКонтакте».

Карнаушко ранее оценил ущерб Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 750 млрд рублей. Он также назвал обстановку в граничащих с Украиной населенных пунктах стабильно напряженной.

Хинштейн подчеркнул, что ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры говорить нельзя, поскольку российские военные пока не освободили ряд населенных пунктов от захватчиков, сложно понять, в каком состоянии они вернутся под контроль России.

«Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать. Все они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер», — сказал врио губернатора.

Он добавил, что власти даже не могут зафиксировать состояние объектов в освобожденных селах, так как близ них продолжаются боевые действия.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее украинские военные нанесли удар по деревне в Курской области.