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В Госдуме предложили усилить контроль за клиниками, делающими аборты

Депутаты Госдумы призвали отменить мораторий на проверки клиник, делающих аборты
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Члены комитета Госдумы по охране здоровья во главе с главой Сергеем Леоновым направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на проведение внеплановых проверок частных клиник, делающих аборты, без согласования с прокуратурой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Депутаты отметили, что в настоящее время внеплановые проверки можно провести только при согласовании с прокуратурой и при наличии угрозы причинения вреда здоровью клиентов. В связи с этим парламентарии попросили рассмотреть возможность организации контрольных мероприятий без согласования с правоохранительными органами.

По словам авторов инициативы, подобная мера позволит Росздравнадзору организовывать проверки на предмет соблюдения порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». В частности, мероприятия могут затронуть контроль наличия кабинетов психологической и медико-социальной помощи женщинам, соблюдения «дней тишины» и предоставления информации об учете проведенных абортов.

В октябре прошлого года депутат Татьяна Буцкая также предложила возобновить внеплановые проверки в клиниках, которые делают аборты. Парламентарий обратила внимание, что в условиях, когда в РФ действует запрет на процедуру, правила нарушают порядка 93% частных медицинских центров.

Ранее в Госдуме отказались от идеи запретить аборты в частных медцентрах.

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