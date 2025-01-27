Завершилось расследование крушения вертолета в Лыткарино

МАК: частный вертолет в Лыткарино разбился в 2021 году из-за нехватки топлива

Частный вертолет в Лыткарино разбился в 2021 году из-за нехватки топлива. Об этом заявили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по итогам расследования инцидента, передает РИА Новости.

«Авиационное происшествие с вертолетом R-44 RA-04172 произошло при выполнении полета ночью ... , после полной выработки топлива», — заявили в ведомстве.

Самолет упал во время учебно-тренировочного полета с тремя членами экипажа на борту. По итогам инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

До этого частный вертолет Robinson R-44 разбился в Забайкальском крае.

По предварительным данным, в 3,5 км от города Могоча Robinson R-44, оторвавшись от земли, задел хвостом землю и рухнул. Повреждены корпус, остекление, хвостовая балка и винты. Никто не пострадал. Вертолет следовал по маршруту р.п. Охотск — посадочная площадка месторождения «Светлое». Согласно предварительной информации, на борту находились 25 человек.

Ранее под Вологдой разбился вертолет.