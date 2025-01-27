Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Завершилось расследование крушения вертолета в Лыткарино

МАК: частный вертолет в Лыткарино разбился в 2021 году из-за нехватки топлива
close
Кадр из видео/СК РФ

Частный вертолет в Лыткарино разбился в 2021 году из-за нехватки топлива. Об этом заявили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по итогам расследования инцидента, передает РИА Новости.

«Авиационное происшествие с вертолетом R-44 RA-04172 произошло при выполнении полета ночью ... , после полной выработки топлива», — заявили в ведомстве.

Самолет упал во время учебно-тренировочного полета с тремя членами экипажа на борту. По итогам инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

До этого частный вертолет Robinson R-44 разбился в Забайкальском крае.

По предварительным данным, в 3,5 км от города Могоча Robinson R-44, оторвавшись от земли, задел хвостом землю и рухнул. Повреждены корпус, остекление, хвостовая балка и винты. Никто не пострадал. Вертолет следовал по маршруту р.п. Охотск — посадочная площадка месторождения «Светлое». Согласно предварительной информации, на борту находились 25 человек.

Ранее под Вологдой разбился вертолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами