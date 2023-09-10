Под Вологдой разбился вертолет

Под Вологдой разбился частный вертолет Robinson. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, на борту были три человека, двое из них выжили, еще одного ищут спасатели. Он мог утонуть.

Уточняется, что борт выполнял незарегистрированный полет над озером Воже. Вертолет шел на малой высоте, в определенный момент пилот потерял управление, и машина рухнула в воду.

В июне сообщалось, что суд запретил индивидуальному предпринимателю, которому принадлежал вертолет Robinson-44, разбившийся зимой 2023 года с туристами на борту на Сахалине, заниматься коммерческими перевозками. Согласно информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, в суд обратился транспортный прокурор по Сахалину. Он потребовал признать незаконной деятельность индивидуального предпринимателя по коммерческой перевозке пассажиров. Суд установил, что у предпринимателя не было сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок.

Ранее в Тверской области вертолет Robinson R66 опрокинулся при взлете.