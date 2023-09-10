Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Под Вологдой разбился вертолет

Частный вертолет Robinson разбился в Вологодской области

Под Вологдой разбился частный вертолет Robinson. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, на борту были три человека, двое из них выжили, еще одного ищут спасатели. Он мог утонуть.

Уточняется, что борт выполнял незарегистрированный полет над озером Воже. Вертолет шел на малой высоте, в определенный момент пилот потерял управление, и машина рухнула в воду.

В июне сообщалось, что суд запретил индивидуальному предпринимателю, которому принадлежал вертолет Robinson-44, разбившийся зимой 2023 года с туристами на борту на Сахалине, заниматься коммерческими перевозками. Согласно информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, в суд обратился транспортный прокурор по Сахалину. Он потребовал признать незаконной деятельность индивидуального предпринимателя по коммерческой перевозке пассажиров. Суд установил, что у предпринимателя не было сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок.

Ранее в Тверской области вертолет Robinson R66 опрокинулся при взлете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях