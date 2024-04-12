Частный вертолет разбился в Забайкальском крае

Частный вертолет Robinson R-44 разбился при взлете в Забайкальском крае. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, в 3,5 км от города Могоча Robinson R-44, оторвавшись от земли, задел хвостом землю и рухнул. Повреждены корпус, остекление, хвостовая балка и винты. Никто не пострадал.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

До этого вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в районе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края. Как сообщили в транспортной прокуратуре, вертолет следовал по маршруту р.п. Охотск — посадочная площадка месторождения «Светлое». Согласно предварительной информации, на борту находились 25 человек.

Ранее в Крыму разбился вертолет Ми-24.