В Ярославской области скончалась участница битвы за Берлин

Столетняя участница битвы за Берлин Лидия Онегина скончалась в Ярославской области. Об этом сообщила администрация городского поселения Гаврилов-Ям в «Одноклассниках».

«Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Лидия Владимировна Онегина, настоящий герой и патриот нашей Родины… Совсем недавно, в сентябре 2024 года, Лидия Владимировна отметила юбилейную дату – 100-летие со дня рождения», — рассказали в администрации.

Как уточнили в местной администрации, Онегина в 1942-м отправилась добровольцем на фронт, где служила зенитчицей и прожектористкой. Молодая девушка прошла всю войну, помимо других знаковых сражений, она приняла участие в битве за Берлин. Лидия Владимировна была награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата организована в рамках празднования 80-летия Победы.

Ранее Путин рассказал, что пример ветеранов Великой Отечественной вдохновляет россиян в дни испытаний.