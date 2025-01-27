На Кубани енот забрался на дерево и просидел там три дня

В Краснодаре жители сообщили о еноте, который три дня сидит на дереве

Жители Краснодара обеспокоены судьбой енота, который уже третий день проводит на верхушке дерева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Прохожие заметили животное у многоэтажки на Короневской улице 25 января и стали обзванивать экстренные службы с просьбой о помощи. Но быстро выехать у специалистов не получилось. По данным канала, у спасателей была сломана роборука. Инструмент починили только к 27 января. После этого спасатели выехали за застрявшим животным.

Информация о том, удалось ли снять енота с макушки дерева, и о том, все ли в порядке со зверем, отсутствует.

До этого в Алтайском крае пожарные сняли с дерева кота по кличке Симсон, который четыре дня просидел на дереве и жалобно просил о помощи. Хозяйка пыталась самостоятельно помочь питомцу, но ее попытки не увенчались успехом.

Ранее в МЧС сообщили о спасении 20 кошек и трех собак из горящей квартиры в Норильске.