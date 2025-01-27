Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубани енот забрался на дерево и просидел там три дня

В Краснодаре жители сообщили о еноте, который три дня сидит на дереве
close
Telegram-канал «Краснодар и край»

Жители Краснодара обеспокоены судьбой енота, который уже третий день проводит на верхушке дерева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Прохожие заметили животное у многоэтажки на Короневской улице 25 января и стали обзванивать экстренные службы с просьбой о помощи. Но быстро выехать у специалистов не получилось. По данным канала, у спасателей была сломана роборука. Инструмент починили только к 27 января. После этого спасатели выехали за застрявшим животным.

Информация о том, удалось ли снять енота с макушки дерева, и о том, все ли в порядке со зверем, отсутствует.

До этого в Алтайском крае пожарные сняли с дерева кота по кличке Симсон, который четыре дня просидел на дереве и жалобно просил о помощи. Хозяйка пыталась самостоятельно помочь питомцу, но ее попытки не увенчались успехом.

Ранее в МЧС сообщили о спасении 20 кошек и трех собак из горящей квартиры в Норильске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами