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Кот Симсон воссоединился с хозяйкой после четырех суток на дереве

В Белокурихе кот Симсон четверо суток сидел на дереве, его спас пожарный

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МЧС России

В Алтайском крае спасатели сняли кота с дерева, на верхушке которого он провел четверо суток. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В экстренные службы обратилась жительница города Белокуриха. Она рассказала, что ее кот по кличке Симсон уже четыре дня сидит на дереве и жалобно зовет на помощь. Сама хозяйка не смогла помочь питомцу, так как тот забрался слишком высоко.

Задачу решил пожарный Дмитрий Мозгунов. Мужчина забрался на дерево и снял животное.

«Из-за построек было сложно подобраться. Пришлось, как Маугли, на дерево лезть», — рассказал сотрудник МЧС.

Хозяйка отметила, что все дни, что ее питомец был на улице, она не находила себе места, и поблагодарила его спасителя.

До этого в Красноярском крае операция по вызволению собак из котлована попала на видео.

Ранее в МЧС сообщили о спасении 20 кошек и трех собак из горящей квартиры в Норильске.

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