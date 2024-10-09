В Норильске спасли от пожара более 20 кошек и собак

Сотрудники МЧС спасли 20 кошек и трех собак из горящей квартиры в Норильске. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Сообщается, что пожар начался в отсутствие хозяев, и пожарную службу вызвали неравнодушные соседи. Для борьбы с огнем на территории 4 кв. м оказалось достаточно 12 специалистов и трех единиц техники. Всем животным была оказана помощь.

До этого в Челябинске женщина завела 46 кошек и вынудила съехать из квартиры мать и сына.

Пенсионерка-мать кошатницы сообщила, что ее дочь раньше употребляла наркотики, а сейчас страдает от алкоголизма и тратит свою зарплату и пенсию по потере кормильца на кошек и алкоголь. На фоне выселения 15-летний сын женщины перестал ходить в школу.

Омбудсмену удалось убедить подростка в необходимости продолжать обучение и помочь его бабушке оформить временную опеку над внуком. В ближайшее время она собирается добиться выселения животных из квартиры челябинки.

Ранее пьяный россиянин избил уборщицу до комы, подумав, что она сбросила его кота с 24-го этажа.