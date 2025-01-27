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Пожар произошел в ростовском СИЗО

РИА: пожар произошел в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, никто не пострадал
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Depositphotos

Пожар произошел в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской области.

По его словам, пламя охватило помещение административного здания площадью около 5 квадратных метров. Огонь потушили сотрудники пожарной части учреждения и прибывшего пожарного расчета.

Никто не пострадал, следственный изолятор работает в штатном режиме. Организована проверка, добавили в ГУФСИН.

В июне прошлого года обвиняемые, содержащиеся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Позже большинство преступников были ликвидированы силовиками, а сотрудники, находившиеся в заложниках, — освобождены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Позднее СМИ писали, что осужденный по кущевскому делу член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз содержался в привилегированных условиях в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. ГУФСИН России по Ростовской области в связи с этим провел проверку.

Ранее родственника Цеповяза заподозрили в покупке за 10 тыс. рублей компании стоимостью 270 млн рублей.

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