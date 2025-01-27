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Россиянам рассказали о последствиях рождения детей после 40 лет

Психолог Гнедовская: позднее рождение детей негативно сказывается на них
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Если женщина рожает ребенка после 40 лет, то часто это приводит к излишней опеке и нехватке энергии на воспитание. Такие мамы постоянно испытывают тревогу за ребенка, из-за чего он также становится очень тревожным, рассказала НСН психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская.

«Очень часто женщина, которая рожает в 39–40 лет, она уже к этому возрасту эмоционально уставшая. Она не всегда обладает той энергией, которую она может передать своему ребенку», — считает психолог.

По ее мнению, такие мамы сильнее других волнуются о ребенке, проявляя гиперопеку, которая хуже, чем недоопека. Свою тревогу они передают детям, убеждена Гнедовская. Она посоветовала для пар, которые планируют рождение детей в позднем возрасте, сначала пройти психологические тесты и походить к специалисту, который поможет настроиться на родительство.

Ученые до этого выяснили, что постоянный сильный стресс на протяжении всей беременности был связан с увеличением риска эпилепсии у детей в возрасте одного, двух и трех лет. В частности, у детей, рожденных женщинами с дистрессом, эпилепсия диагностировалась на 70% чаще.

Ранее сообщалось, что в России могут усилить контроль за рождением детей вне роддомов.

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