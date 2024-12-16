В России могут усилить контроль за рождением детей вне роддомов

Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в Семейный кодекс, направленные на усиление контроля за рождением детей вне роддомов. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, инициатива направлена на совершенствование процедуры регистрации рождения детей. Для этого предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

«В результате усиление контроля за случаями подтверждения факта рождения ребенка вне медицинского учреждения позволит избежать хищений бюджетных средств», — сказал Курносенко.

Других подробностей предложения генерал-лейтенант не уточнил.

До этого Курносенко сообщил, что в России выявили 708 случаев хищения пособий и материнского капитала на неродившихся детей. По его словам, ущерб от этих схем составил не менее 1 млрд рублей. По этим эпизодам возбуждено 229 уголовных дел.

Ранее российский депутат предложил поощрять за рождение детей погашением ипотеки.