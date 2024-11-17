Материнский стресс повышает риск развития эпилепсии у детей, выяснили ученые

Ученые из Университета Тоттори в Японии связали материнский стресс во время беременности с повышенным риском развития эпилепсии у детей. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Чтобы сделать выводы о связи между стрессом у матери и эпилепсией у детей, исследователи изучили данные Японского исследования окружающей среды и здоровья детей. В период с 2011 по 2014 год в нем приняли участие 97 484 беременные женщины.

Участницы заполняли опросник K6, состоящий из шести пунктов, в первой (медиана — 15,1 недели) и второй (медиана — 27,4 недели) половине беременности. К6 применяют для оценки уровня психологического дистресса — это негативный тип стресса, с которым организм не в силах справиться. Испытуемые были разделены на шесть групп в зависимости от показателей K6 в двух диапазонах (≤ 4 и ≥ 5) в первой и второй половине беременности. Участницы с умеренным стрессом составили 20% от общего количества.

Результаты показали, что постоянный сильный стресс (оцениваемый на пять баллов и выше по шкале K6) на протяжении всей беременности был связано с увеличением риска эпилепсии у детей в возрасте одного, двух и трех лет. В частности, у детей, рожденных женщинами с дистрессом, эпилепсия диагностировалась на 70% чаще.

Исследователи подчеркивают важность профилактики стресса у беременных, рекомендуя такие методы, как йога, музыка, релаксация мышц и дыхательные упражнения, для снижения тревожности и улучшения психоэмоционального состояния женщин в период беременности.

Ранее ученые выяснили, может ли стресс на работе ухудшить здоровье сердца.