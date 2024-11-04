Экс-министра юстиции Польши хотят привлечь к ответственности за прослушку политиков

В Польше запущена процедура лишения депутатского иммунитета в отношении экс-министра юстиции (2015–2023 гг.) Збигнева Зёбро. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

Причиной этих мер стало расследование нарушений в использовании шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus для прослушивания разговоров польских политиков.

Председатель комиссии Сейма по этому вопросу Магдалена Срока заявила, что ходатайство будет оперативно передано генеральному прокурору республики. После чего прокурор, в соответствии со своим статусом, обратится в Сейм с заявлением о лишении Збигнева Зёбро мандата.

Зёбро дважды не являлся на допрос в комиссию Сейма, ссылаясь на состояние здоровья. В ответ комиссия обратилась в прокуратуру, которая назначила судмедэксперта для разбирательства. Судмедэксперт пришел к выводу, что с медицинской точки зрения препятствий для появления Зёбро на заседании комиссии нет.

В апреле 2024 года министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявлял, что польские спецслужбы Польши использовали израильское программное обеспечение Pegasus в целях прослушивания более пятисот польских политиков, что вызвало политический скандал.

Ранее прокуроры изъяли элементы шпионского программного обеспечения Pegasus в антикоррупционном бюро Польши.