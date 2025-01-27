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Самый дорогой завтрак в России подорожал на пять тысяч рублей

Завтрак из московского ресторана «Белуга» подорожал с 72 до 77 тысяч рублей
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Depositphotos

Самый дорогой завтрак в России еще сильнее подорожал. Об этом рассказали в Telegram-канале «Антиглянец».

Речь идет о «Завтраке Бурлака» в московском ресторане «Белуга». Если в октябре 2024 года он стоил 72 тысячи рублей, то теперь его стоимость составляет 77 тысяч рублей. Отмечается, что состав блюда тоже претерпел изменения.

«Теперь его готовит костромич Роман Чистов, пришедший на замену Жене Викентьеву. Появились «жимчики» (драники), каленые яйца, чипсоны», — пишет источник.

Недавно ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что увеличение цен на блюда в ресторанах в России может продолжиться. На это повлияют рост издержек предпринимателей в отрасли, цен на продукты, изменения ставки рефинансирования. Не стоит также забывать про необходимость повышать зарплаты сотрудникам ресторанов.

Данные ресурса «Чек Индекс» до этого показали, что средняя стоимость похода в рестораны и бары в крупных городах России увеличилась на 11%.

Ранее была названа причина роста цен на бизнес-ланчи в РФ.

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