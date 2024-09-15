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Ходить по ресторанам в крупных городах России стало дороже

РБК: стоимость похода в ресторан в крупных городах РФ выросла на 11 %

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Shutterstock

Средняя стоимость похода в рестораны и бары в крупных городах РФ увеличилась на 11%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс», который проанализировал траты россиян в 16 городах-миллионниках.

Согласно полученным данным, в прошлом году поход в ресторан обходился в 2,3 тыс. руб., а летом 2024-го он подорожал до 2,5 тыс. руб. При этом россияне начали активнее ходить по таким заведениям: среднее число покупок в них за июнь–август выросло на 7% по сравнению с 2023 годом.

Аналитики выяснили, что траты выросли больше в крупных городах, хотя количество покупок в них уменьшилось. Так, средний чек в Петербурге достиг 7 тыс. руб., в Москве — 4 тыс. руб. При этом число заказов в них сократилось, на 4% и 3% соответственно.

Глава проекта сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин пояснил, что россияне не стали заказывать больше блюд, просто еда подорожала. Это произошло из-за роста издержек бизнеса на фоне инфляции, повышения ключевой ставки, подорожания логистики и удлинения цепочек поставок сырья.

Ранее россияне стали чаще покупать шарлотку.

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