В Финляндии начались массовые забастовки на промышленных предприятиях

В Финляндии рабочие на предприятиях начали забастовки для повышения зарплаты

В Финляндии рабочие начали забастовку на промышленных предприятиях. Об этом сообщает финское издание Yle.

«Несколько профсоюзов объявили о начале протестных акций, цель которых достичь приемлемого результата на переговорах по условиям труда, проводимыми Индустриальным профсоюзом и работодателями технологической и химической промышленности», — говорится в статье.

По данным издания, волна протестов продлится шесть дней. Участники забастовки хотят добиться повышения зарплаты на 10% в течение следующих двух лет. Причиной недовольства рабочих стал отказ работодателей удовлетворить просьбу Центрального объединения профсоюзов о повышении оплаты труда.

Отмечается, что протесты затронут более ста крупных предприятий, среди которых UPM, Metso, Nokia, Orion и другие. Автор статьи подчеркивает, что забастовки отразятся на жизни населения, так как будут нарушены процессы доставки товаров и авиасообщение.

До этого работа общественного транспорта Берлина оказалась нарушена из-за забастовки. Причиной протестов является требование профсоюза Ver.di повысить заработные платы всем сотрудникам компании на €750, а также выплатить 13-ю зарплату в качестве рождественского бонуса.

Ранее в Бельгии прошла общенациональная забастовка.