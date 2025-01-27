«Нет чужих детей»: депутат о запрете поступления в вузы при дискредитации ВС РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в беседе с «Ридусом» прокомментировала инициативу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о запрете поступления в государственные вузы абитуриентам, «неправильно» оценивающим действия Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине.

Парламентарий напомнила, что согласно действующему законодательству, подать документы в вузы и ссузы могут даже граждане, имеющие судимость.

«Нельзя лишать возможности молодежи поступать в государственные образовательные учреждения. Если в семье ребенок не получил должного воспитания, и у него спуталась картина мира, и он выбрал не те приоритеты в жизни, то как раз образовательная организация может исправить ситуацию. Нет чужих детей», — подчеркнула Харченко.

27 января Гладков в ходе заседания правительства региона заявил о необходимости ужесточить ответственность для подростков, которые совершают преступления против государства и армии. По его словам, инициатива о запрете обучения в государственных вузах будет способствовать защите конституционного строя.

Ранее вузы России ввели новые правила для поступления.