Дело о хищениях на гособоронзаказе в 20 регионах РФ передано в суд

В московский суд направлено уголовное дело в отношении гендиректора фирмы и еще возьми лиц, обвиняемых в хищениях на оборонных контрактах в 20 регионах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи завершили расследование дела в отношении генерального директора коммерческой организации Татьяны Алябьевой. Они допросили более 100 свидетелей и провели более 10 судебных экспертиз. На имущество фигурантов на сумму свыше 1,5 млрд рублей наложили арест.

Они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, а также организации преступного сообщества или участии в нем.

По данным следствия, не ранее 2013 года фигуранты дела создали преступное сообщество для совершения преступлений, связанных с заключением выгодных договоров и возможностью получения по ним авансов,.

С этого момента по 2022 год между АО «Главное управление обустройства войск» и ООО «ВСК» (переименованного в ООО «СД Атриум»), возглавляемым одной из обвиняемых, были заключены договоры по реконструкции многоквартирного дома в одной из иркутских военных частей и строительство объектов военного городка в Ульяновске.

Обвиняемые заключили фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юрлицами и перечислили средства, которые присвоили и израсходовали на цели, не связанные с исполнением договоров. Деятельность преступного сообщества велась, в том числе в Севастополе, Московской и Смоленской областях.

24 января сообщалось, что в Курске арестовали бизнесмена за хищения при строительстве укреплений.

Ранее на проектах развития портов в России похитили миллиарды рублей.