Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курске арестовали бизнесмена за хищения при строительстве укреплений

В Курске арестовали главу ТД Федорова за хищения при возведении фортификаций
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Директор торгового дома «Курск» заключен под стражу по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба областной судебной системы.

Дениса Федорова подозревают в хищении более 43,5 млн рублей в составе организованной группы.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год Федоров вместе с другими участниками группы совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений в Курской области.

Для реализации преступного плана злоумышленники оформили фиктивные документы и внесли в них заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах. По данным документам производилась оплата несуществующих работ, а похищенные средства участники группы обналичивали и тратили на собственные нужды.

Ленинский районный суд г. Курска заключил Дениса Федорова под стражу на два месяца - до 22 марта.

На днях в Московской области возбудили уголовное дело по факту хищения более 47 млн рублей, выделенных для реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее на проектах развития портов в России похитили миллиарды рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами