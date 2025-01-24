В Курске арестовали бизнесмена за хищения при строительстве укреплений

В Курске арестовали главу ТД Федорова за хищения при возведении фортификаций

Директор торгового дома «Курск» заключен под стражу по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба областной судебной системы.

Дениса Федорова подозревают в хищении более 43,5 млн рублей в составе организованной группы.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год Федоров вместе с другими участниками группы совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений в Курской области.

Для реализации преступного плана злоумышленники оформили фиктивные документы и внесли в них заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах. По данным документам производилась оплата несуществующих работ, а похищенные средства участники группы обналичивали и тратили на собственные нужды.

Ленинский районный суд г. Курска заключил Дениса Федорова под стражу на два месяца - до 22 марта.

На днях в Московской области возбудили уголовное дело по факту хищения более 47 млн рублей, выделенных для реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее на проектах развития портов в России похитили миллиарды рублей.