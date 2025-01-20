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На проектах развития портов в России похитили миллиарды рублей

Подрядчиков проектов развития портов в РФ обвинили в хищении миллиардов рублей
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Global Look Press

Подрядчики похитили более четырех миллиардов рублей на проектах по развитию инфраструктуры портов в Краснодарском и Приморском краях — Новороссийска, Тамани и Находки. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу на своем сайте.

«Расследование уголовных дел по факту хищения более четырех миллиардов рублей бюджетных средств подрядными организациями продолжается», — говорится в сообщении.

Арестованы двое фигурантов дела — бывший генеральный директор и замгендиректора федерального казенного учреждения, находящегося в ведении Минтранса РФ.

Следствие устанавливает и других лиц, причастных к хищениям.

До этого сообщалось, что экс-директора ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова задержали по делу о хищении 800 млн рублей на гособоронзаказе.

Ранее был уточнен ущерб «Роснано» от хищений.

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