Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе, который воевал в рядах украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в качестве наемника в течение шести лет. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Берианидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

14 января Росфинмониторинг включил бывшего телохранителя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина в перечень террористов и экстремистов.

В ноябре СК возбудил уголовное дело в отношении Батурина по подозрению в совершении теракта и наемничестве. По данным следствия, в сентябре 2024 года он и другие наемники незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись на территорию Курской области. После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия против мирного населения.

Ранее дело завели против датской наемницы, воюющей в рядах ВСУ.