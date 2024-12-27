Служила в Ираке, вторглась в Курскую область: что известно о датской наемнице ВСУ

Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в отношении которой СК возбудил уголовное дело, оказалась профессиональным военным. По данным «Ъ», до того, как принять участие в конфликте на стороне ВСУ, женщина была солдатом датской обороны и проходила службу в Ираке. На Украину Йоргенсен приехала через Польшу в начале 2024 года, а ноябре вторглась в Курскую область. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

29-летняя гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, в отношении которой Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о совершении теракта и наемничестве, является профессиональным военным, выяснил «Коммерсантъ».

По данным издания, Йоргенсен до того, как принять участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, была солдатом датской обороны и проходила службу в Ираке. На Украину датчанка приехала в начале 2024 года через Польшу. После этого, как выяснило Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ (ГВСУ СКР), она попала «в пункт постоянной дислокации одного из наемнических формирований», который связан с украинской националистической партией «Правый сектор» (организация запрещена в России).

«Пройдя боевую подготовку, она вступила в состав 7-го отдельного штурмового батальона «Арей» 129-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ», — говорится в материале «Ъ».

Йоргенсен подписала контракт, согласно которому ежемесячно получала за службу «не менее $1 тыс.», а также премии за убитых и уничтоженную технику. По информации ГВСУ СКР, сражаясь на стороне ВСУ с июня по ноябрь 2024 года, женщина получила «не менее $6 тыс.».

Вторжение в Курскую область

Дело в отношении Аннабель Йоргенсен Следственный комитет РФ возбудил по факту вторжения ВСУ в Курскую область. В ведомстве отметили, что датчанка лично принимала «непосредственное участие в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации в качестве наемника».

В СК заявили, что женщина незаконно пересекла границу России и вторглась в Курскую область в ноябре 2024 года. «Ъ» уточнил, что это произошло «не позднее 15 ноября».

«Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, она совершала преступные действия против мирных жителей региона», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным «Ъ», Йоргенсен причастна к нападению на населенные пункты Суджанского района Курской области, обстрелам жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест дислокации Вооруженных сил РФ и сотрудников правоохранительных органов.

Не предстанет пред судом

Как пишет «Коммерсантъ», ГВСУ СКР 25 декабря заочно предъявило Аннабель Йоргенсен обвинение в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По первой статье ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, по второй — от 7 до 15 лет.

В ближайшее время датчанку должны объявить в розыск и санкционировать ее арест. Впрочем, по данным «Ъ», она вряд ли предстанет перед судом в России, так как уже вернулась на родину.

Это изданию подтвердил в том числе ее адвокат Игорь Дюкин. Он отметил, что ознакомился с материалами следствия и пришел к выводу, что «доказательств пребывания Аннабель Йоргенсен на территории РФ следствие не представило».

Был веганом, хотел убивать русских. В Донбассе впервые пленили наемника из Австралии Россия получила обращение от Австралии по поводу задержания своего гражданина, состоящего в рядах... 26 декабря 09:40

Вследствие это приговор женщине, скорее всего, будет вынесен заочно, как и многим другим наемникам, воюющим на стороне ВСУ. Так, в октябре суд заочно приговорил наемницу из Грузии Русудани Иванеишвили к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. Следствие установило, что Иванеишвили прошла военную подготовку на одной из тренировочных баз «Грузинского национальный легион», после чего принимала участие в боевых действиях против ВС РФ. Женщину призвали виновной по статье 359 УК РФ («Наемничество»).